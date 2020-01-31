Яндекс сделал залипательное видео, с работой общественного транспорта Петербурга

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:00:17+03:00

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Наверняка каждый петербуржец хоть раз, да ругал работу общественного транспорта. Дескать, и ходит редко им ждать долго. Но вряд ли кто-то видел всю картину в целом. Сверху, в прямом смысле. Однако современные технологии это позволяют. Видеоролик получился залипательным, а город выглядит на нем, взбудораженный как муравейник.

- Аналитики Яндекса сделали карту, на которой за минуту один день работы петербургского наземного транспорта. Автобусы указаны зеленым, троллейбусы - синим, а трамваи - красным. Маршрутные такси не учитывались, - сообщает пресс-служба интернет-компании.

В среднем, каждый будний день на линию в Санкт-Петербурге выходят 3350 автобусов, троллейбусов и трамваев. Они работают на 403 городских маршрутах, большая часть из которых - автобусные.

Общественный транспорт выходит а линию около пяти часов утра и уходит в парки после часа ночи уже следующих суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1110" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/757967" frameborder="0"></iframe> Яндекс сделал видео с общественным транспортом, на котором Петербург выглядит как муравейник.Видео: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU