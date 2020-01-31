2020-01-31T13:15:29+03:00
Происшествия

Незаконная свалка медицинских отходов рядом с питьевой скважиной найдена под Гатчиной

Шприцы, капельницы и опасные пакеты валяются всего в нескольких метрах от поселка [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти нашли незаконную свалку медицинских отходовВ Ленобласти нашли незаконную свалку медицинских отходовФото: СОЦСЕТИ
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Очередная незаконная свалка найдена в Ленинградской области. Об этом рассказали в социальной сети в пятницу, 31 января, активисты, которые провели рейд. Оказалось, что всего в нескольких метрах от поселка Новый Свет в Гатчинском районе кто-то сбрасывает использованные медицинские материалы.

В нескольких метрах от питьевой скважины валяются шприцы и использованные системы от капельниц Фото: СОЦСЕТИ

В нескольких метрах от питьевой скважины валяются шприцы и использованные системы от капельницФото: СОЦСЕТИ

- Остатки шприцов, фрагменты капельниц, желтые и красные пакеты, разделяющиеся по классам опасности. В воде валяются свертки. Свалка располагается в низине рядом с водой, в 500 метрах находится скважина водоснабжения поселка Новый Свет, - рассказали обеспокоенные жители.

Отмечается, что медицинские материалы класса B считаются возможными источниками распространения эпидемий и утилизируются на специальных площадках. Интересно, что мусор найден в нескольких сотнях метров от полигона «Новый Свет Эко», который принимает коммунальные отходы, производственный и промышленный мусор и грунт для рекультивации.

Среди мусора имеется много ампул из-под лекарств и растворов Фото: СОЦСЕТИ

Среди мусора имеется много ампул из-под лекарств и растворовФото: СОЦСЕТИ

Обеспокоенные жители и активисты уже обратились с жалобой в органы управления, а также надзорные ведомства для того, чтобы решить проблему.

Незаконная свалка опасных медицинских отходов под Гатчиной .

ИСТОЧНИК KP.RU

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