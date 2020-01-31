«Моржа» в ледяной воде заметили у Петропавловской крепости
В последний январский день 2020 года жители Петербурга заметили в канале у Петропавловской крепости «моржа». В пятницу, 31 января, в сети появилось видео, на котором мужчина, раздетый до трусов, окунается в холодной воде, которую только недавно начал сковывать лед.
- Шел январь 2020 года. Мужчина решил искупаться у Петропавловской крепости, - несколько саркастически отметил автор видео.
Однако остальные петербуржцы не были столь ироничны к «моржу». Традиционно десятки людей собираются вдоль стен крепости зимой, еще больше их становятся, когда в Петербурге неожиданно выходит солнце и любители закаляться ловят его нежные лучи.
- На Петроградке много таких, они каждый день встречаются и окунаются. Морж обыкновенный, - пожала плечами горожанка.
Петербургские «моржи» практически круглый год окунаются в Неву и другие реки города. 78-летний Валентин Щепин и вовсе каждый день купается в реке и за полвека ни разу не болел.
Морж купается у Петропавловской крепости в январе .
ИСТОЧНИК KP.RU