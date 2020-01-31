2020-01-31T13:42:39+03:00
Общество

«Моржа» в ледяной воде заметили у Петропавловской крепости

Петербуржцы радуются, что любители закаливания, не изменяют традициям [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Морж купается у Петропавловской крепости в январеМорж купается у Петропавловской крепости в январеФото: принтскрин видео.
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В последний январский день 2020 года жители Петербурга заметили в канале у Петропавловской крепости «моржа». В пятницу, 31 января, в сети появилось видео, на котором мужчина, раздетый до трусов, окунается в холодной воде, которую только недавно начал сковывать лед.

- Шел январь 2020 года. Мужчина решил искупаться у Петропавловской крепости, - несколько саркастически отметил автор видео.

Однако остальные петербуржцы не были столь ироничны к «моржу». Традиционно десятки людей собираются вдоль стен крепости зимой, еще больше их становятся, когда в Петербурге неожиданно выходит солнце и любители закаляться ловят его нежные лучи.

- На Петроградке много таких, они каждый день встречаются и окунаются. Морж обыкновенный, - пожала плечами горожанка.

Петербургские «моржи» практически круглый год окунаются в Неву и другие реки города. 78-летний Валентин Щепин и вовсе каждый день купается в реке и за полвека ни разу не болел.

Морж купается у Петропавловской крепости в январе .

ИСТОЧНИК KP.RU

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