У молодого петербуржца украли телефон и через мобильный банк списали со счета почти три миллиона
Очень увесистой суммы денег лишился молодой житель Санкт-Петербурга, у которого в баре украли телефон. Злоумышленники получили доступ к мобильному банку и через транзакции и покупки списали со счета почти три миллиона рублей.
- 2 января 2020 года в полицию Центрального района обратился мужчина 1990 года рождения, который заявил о том, что в «Контакт баре» на улице Марата у него был похищен мобильный телефон «Самсунг А30», стоимостью 20 000 рублей, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Неизвестно почему мужчина не заблокировал движения по счету в банке, а возможно злодеи оказались очень шустрыми, но при помощи мобильного приложения они сумели накупить товаров и списать средств на 2 миллиона 979 тысяч рублей.
Позднее стражи порядка установили, что предполагаемые преступники ездили за покупками на белом китайском «Лифан Х50» с московскими номерами. Машина объявлена в розыск как преступный транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU