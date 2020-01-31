2020-01-31T13:46:07+03:00
Происшествия

У молодого петербуржца украли телефон и через мобильный банк списали со счета почти три миллиона

Злоумышленников, скрывшихся на белом «Лифане», ищет полиция
Петр КИБЕР
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У молодого петербуржца через телефон похитили почти три миллиона рублей.У молодого петербуржца через телефон похитили почти три миллиона рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Очень увесистой суммы денег лишился молодой житель Санкт-Петербурга, у которого в баре украли телефон. Злоумышленники получили доступ к мобильному банку и через транзакции и покупки списали со счета почти три миллиона рублей.

- 2 января 2020 года в полицию Центрального района обратился мужчина 1990 года рождения, который заявил о том, что в «Контакт баре» на улице Марата у него был похищен мобильный телефон «Самсунг А30», стоимостью 20 000 рублей, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Неизвестно почему мужчина не заблокировал движения по счету в банке, а возможно злодеи оказались очень шустрыми, но при помощи мобильного приложения они сумели накупить товаров и списать средств на 2 миллиона 979 тысяч рублей.

Позднее стражи порядка установили, что предполагаемые преступники ездили за покупками на белом китайском «Лифан Х50» с московскими номерами. Машина объявлена в розыск как преступный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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