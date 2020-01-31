Петербуржцам показали, где построят второй вестибюль станции метро «Василеостровская»

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:04:42+03:00

Петербургские власти показали, как и где планируют разместить второй вестибюль станции «Василеостровская» Фото: Олег ЗОЛОТО

Несогласные с планом размещения горожане могут заявить властям об этом до 13 февраля [фото]

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Власти Петербурга показали, где и как планируется разместить второй вестибюль станции метро «Василеостровская». Соответствующие материалы к публичным слушаниям, которые проходят с 22 января по 22 февраля, опубликованы на сайте Смольного. По идее, здание метрополитена расположится на 11-й линии Васильевского острова между домами номер 34 и 40.

- Появление второго вестибюля станции «Василеостровская» в непосредственной близости от территории жилой и общественно-деловой застройки позволит увеличить пропускную способность станции, более равномерно распределить ожидаемую нагрузку на данном участке линии № 3 петербургского метрополитена, - говорится в документации.

Вестибюль собираются построить на 11-й линии В.О. / Фото: Смольный

Все несогласные с планами по строительству вестибюля, могут обратиться в администрацию Василеостровского района. Собрание участников публичных слушаний будет проходить 13 февраля.

По условиям контракта стоимостью 91 млн рублей, проектировщик должен будет актуализировать подробный план строительства станции до сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU