2020-01-31T14:12:13+03:00
Происшествия

На Химической улице под лед пруда провалился мужчина

Спасти человека пытались двое прохожих
Петр КИБЕР
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В МЧС убедительно просят горожан не выходить на лед.В МЧС убедительно просят горожан не выходить на лед.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Только сегодня МЧС предупреждало об опасности выходить на лед, как подтверждение этим словам случилось в Петербурге. Днем 31 января в пруд на Химической улице провалился мужчина. Вытащить его пытались двое прохожих, а потом и подоспевшие спасатели.

- Красногвардейский район, ул. Химическая у д. 28 в районе бизнес-центра «H2O» человек провалился под лед. Силами сотрудников 28-й пожарно-спасательной части мужчина извлечен из воды веревкой, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Также спасатели сняли со льда еще двух человек, которые до приезда МЧС сами пытались помочь тонущему. С ними все в порядке, а вот пострадавшего передали медикам скорой помощи в тяжелом состоянии. Пока других данных о самочувствии мужчины нет.

Напомним, что утром с предупреждением об опасности выхода на лед и напоминанием о действующем запрете выступил главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области.

А накануне в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 fm об этом же говорил замначальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький.

БЕСЕДКА с первым замначальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрием Легеньким

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ИСТОЧНИК KP.RU

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