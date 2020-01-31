На Химической улице под лед пруда провалился мужчина
Только сегодня МЧС предупреждало об опасности выходить на лед, как подтверждение этим словам случилось в Петербурге. Днем 31 января в пруд на Химической улице провалился мужчина. Вытащить его пытались двое прохожих, а потом и подоспевшие спасатели.
- Красногвардейский район, ул. Химическая у д. 28 в районе бизнес-центра «H2O» человек провалился под лед. Силами сотрудников 28-й пожарно-спасательной части мужчина извлечен из воды веревкой, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Также спасатели сняли со льда еще двух человек, которые до приезда МЧС сами пытались помочь тонущему. С ними все в порядке, а вот пострадавшего передали медикам скорой помощи в тяжелом состоянии. Пока других данных о самочувствии мужчины нет.
Напомним, что утром с предупреждением об опасности выхода на лед и напоминанием о действующем запрете выступил главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области.
А накануне в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 fm об этом же говорил замначальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький.
БЕСЕДКА с первым замначальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрием Легеньким
ИСТОЧНИК KP.RU