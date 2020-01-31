2020-01-31T14:47:09+03:00
Общество

Штаб по борьбе с коронавирусом создали в Ленобласти

В него вошли комитет по здравоохранению, эпидемиологи и главы больниц
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти создали штаб для борьбы с коронавирусомВ Ленобласти создали штаб для борьбы с коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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Страшная эпидемия нового коронавируса, вспышка которого произошла в декабре 2019 года в Китае, начала выходить за пределы КНР в другие страны. В Петербурге и Ленинградской области заболевших зафиксировано не было. Для того, чтобы не допустить возникновение очагов инфекции на территории региона, в области создан специальный межведомственный штаб.

- Решение о создании штаба было принято в четверг, 30 января, на внеочередном заседании приняла Санитарно-противоэпидемическая комиссия. В состав вошли представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медицинских учреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования, - сообщили в администрации Ленобласти.

Также был одобрен план по противодействию проникновению и возможному распространению коронавируса. Среди мер — проверка готовности медицинских организаций к приему больных новой инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, закупка противовирусных препаратов, дополнительная подготовка персонала по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Всех больных с характерными симптомами, прибывших из-за рубежа, будут немедленно помещать в специализированную медицинскую организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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