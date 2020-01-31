2020-01-31T14:47:27+03:00
Общество

Самой популярной б/у иномаркой в Петербурге стал Ford Focus, а угоняемыми - корейцы и японцы

Итоги 2019 года подвели специалисты по продажам и страховщики
Петр КИБЕР
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Самой угоняемой маркой в Петербурге стала корейская Hyundai.Самой угоняемой маркой в Петербурге стала корейская Hyundai.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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2019 год закончился месяц назад, но некоторые его итоги подводятся только сейчас. Так, специалисты по продажам выяснили, какая подержанная машина стала самой популярной на рынке, а страховщики сообщили, какие авто угоняли чаще всего.

- В Санкт-Петербурге первенство по продажам моделей автомобилей на вторичном рынке по итогам 2019 года принадлежит Ford Focus. Это выяснили аналитики Авито Авто, исследовав базу VIN-номеров, - сообщает пресс-служба сервиса объявлений.

При этом средняя цена машины составила 552 тысячи рублей. Это выше, чем по России. Тут показатель замер на отметке в 412 тысяч.

Пи этом если брать не модель, а марку в общем, то в Петербурге, как и по всей стране, по-прежнему среди бэушек лидирует «Лада».

А вот угонщикам отечественные авто не так интересны. Они предпочитают ходовые «бюджетники» и дорогие внедорожники. Тут в топе сплошь корейские и японские машины. Так, по сведениям страховой компании «Согласие», 61% угнанных авто - Toyota, Hyundai, Kia и Lexus. При этом в Петербурге и Москве лидирует Hyundai, на долю которой пришлось 19% от общего числа угонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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