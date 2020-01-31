31 Янв. 2020 2020-01-31T15:05:24+03:00

В Петербурге выяснят, кому профсоюзы продают санатории и пансионаты Фото: Артем КИЛЬКИН

Горожане обеспокоены, что они не могут получить заслуженный отдых

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Рабочая группа по анализу деятельности федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области собирается выяснить, кому уходят здания, предназначенные для отдыха трудящихся и их детей. Речь идет о санаториях, пансионатах, дворцах и домах культуры, а также спортивных клубах.

- Граждане обеспокоены вопросами продажи профсоюзами объектов недвижимости, предназначенных для отдыха трудящихся и детей и посылают по этому поводу запросы депутатам, - рассказали в Законодательном собрании Петербурга.

В связи с этим, рабочая группа направила запрос в управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Петербургу. В нем указана просьба предоставить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости в отношении ряда объектов недвижимости, в частности об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Рабочая группа по анализу деятельности Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области была создана 14 ноября 2019 года на основании решения постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU