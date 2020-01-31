Исторические надписи на фасаде дома Гилмора на Васильевском острове законсервированы

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:58:00+03:00

Раньше в здании находилась купеческая лавка, где продавались табак и сигары [видео]

Изменить размер текста: A A

В Петербурге законсервировали исторические надписи на фасаде дома Гилмора, расположенном на Васильевском острове. Надписи были обнаружены во время реставрации объекта культурного наследия. Технологическое зондирование и последующее раскрытие двух участков поздних цементсодержащих штукатурных слоев выявило надписи «МАГАЗИНЪ И.И. СТАРОЖИЛОВА» и «ТАБАКЪ СИГАРЫ ПАПИРОСЫ», «ГАВАНСКIЯ СИГАРЫ». Летом 2019 года началось их сохранение.

Надписи сохранились с 19 века / Фото: КГИОП

- Магазин Ильи Ивановича Старожилова находился на первом этаже дома. В советское время арочные окна первого этажа, в которых располагались вывески, были заложены, что и позволило им сохраниться. Информация о лавке купца Старожилова на 4-ой линии содержится в «Справочной книге о купцах» 1880 года, - рассказали в КГИОП.

Укрепление фрагментов осуществлялось 5 процентов осетровым клеем с медом и антисептиком. Клей наносился на миколентную бумагу и прогревался через фторопластовую пленку теплым утюжком. На следующем этапе реставраторы удаляли поверхностные загрязнения мыльной пеной и мягкой щетиной, более стойкие загрязнения - специальным раствором или механическим способом.

ИСТОЧНИК KP.RU