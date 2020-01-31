В соцсетях появились фото с места обрушения СКК

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:21:12+03:00

На них видно, что от здания спорткомплекса осталось меньше половины

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Практически полным обрушением всего здания закончилась попытка демонтажа кровли СКК «Петербургский». В тот момент, когда рабочие срезали кронштейны, держащие натяжную стальную крышу спорткомплекса, стены постройки сложились.

Инцидент попал в объектив видеокамеры одного из городских СМИ. А через несколько минут в соцсетях стали появляться фото того, что осталось от СКК. Судя по ним, рухнула большая часть здания.

От здания осталась лишь небольшая часть. Фото: Исторический_парк_СПб_в_Instagram_

Сейчас на месте инцидента работают все экстренные службы города. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Вот так сейчас выглядит СКК. Фото: Яна_Сущевская_в_Instagram

Напомним, что СКК был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Проведенная недавно экспертиза показала аварийное состояние натяжной крыши здания. После ее демонтажа и "глубокой реставрации" на месте спорткомплекса должна была появиться новая хоккейная арена на 20 тысяч зрителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758018" frameborder="0"></iframe> Чудовищное обрушение: Во время сноса СКК в Петербурге под завалами оказался рабочий.Видео: Фонтанка.ру

ИСТОЧНИК KP.RU