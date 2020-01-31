Петербургские новоселы сами могут выбрать для себя подарки

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:57:30+03:00

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Всем людям приятно получать подарки, особенно, если они приходятся очень кстати. Это хорошо понимают застройщики и часто предлагают своим клиентам интересные бонусы и сюрпризы. К примеру, покупатели трех- и четырехкомнатных квартир в жилом комплексе «Аист», в Красносельском районе Петербурга, могут самостоятельно сконструировать свой подарок.

«Конструктор подарков» можно собрать из таких элементов как место в двухуровневом подземном паркинге и белая отделка квартиры. Если выбрать машиноместо в подарок, то к нему в комплект идет белая отделка квартиры, но скидка от базовой цены квартиры не предоставляется. Если выбрать бесплатную аренду паркинга на один год, то в «набор» войдет и белая отделка квартиры, и скидка от базовой цены. Акция действует до конца февраля, а ее подробные условия можно посмотреть на сайте застройщика – компании «Красная стрела».

Благодаря такому подарку новоселы смогут значительно быстрее въехать в новую квартиру, не задумываясь об отделке и не беспокоясь о том, куда будут ставить свое авто. Тем более, что передача ключей новоселам ЖК «Аист» запланирована на лето этого года. Дом рассчитан на 153 квартиры семейного формата: студий в проекте нет, более 50% квартир имеют от двух до четырех комнат. И кстати, в продаже осталось всего 5 квартир.

Сам проект может похвастаться «зеленым» окружением – рядом три больших парка – и развитой социальной инфраструктурой квартала. В ста метрах от дома находится лицей №395, а в трехстах метрах – два детских сада. Кроме того, в 10 минутах ходьбы расположены 3 школы и еще 8 детских садов.