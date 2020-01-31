2020-01-31T17:24:54+03:00
Общество

За оскорбление бывшей жены СМСками петербуржца привлекли к ответственности

Прокуратура добилась, чтобы мужчине дали штраф
Петр КИБЕР
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За оскорбительные СМСки петербуржец получил штраф.За оскорбительные СМСки петербуржец получил штраф.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Прокуратура Санкт-Петербурга встала на сторону обиженной женщины, которую СМСками третировал бывший муж. Мужчина не мог спокойно пережить расставания и регулярно слал экс-супруге оскорбления.

- Проверка прокуратуры показала, что в октябре 2019 года мужчина написал заявительнице СМС-сообщение с оскорблениями, унизив ее честь и достоинство в неприличной форме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Все слова женщины подтвердилось свидетельскими показаниями, а также самой СМС-перепиской.

Оценив словарный запас мужчины, следователи прокуратуры возбудили административное дело по статье «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

В итоге бывшему мужу петербурженки выписали штраф. Согласно административному кодексу, его размер составляет от одной до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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