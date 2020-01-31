За оскорбление бывшей жены СМСками петербуржца привлекли к ответственности
Прокуратура Санкт-Петербурга встала на сторону обиженной женщины, которую СМСками третировал бывший муж. Мужчина не мог спокойно пережить расставания и регулярно слал экс-супруге оскорбления.
- Проверка прокуратуры показала, что в октябре 2019 года мужчина написал заявительнице СМС-сообщение с оскорблениями, унизив ее честь и достоинство в неприличной форме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Все слова женщины подтвердилось свидетельскими показаниями, а также самой СМС-перепиской.
Оценив словарный запас мужчины, следователи прокуратуры возбудили административное дело по статье «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
В итоге бывшему мужу петербурженки выписали штраф. Согласно административному кодексу, его размер составляет от одной до трех тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU