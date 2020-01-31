2020-01-31T17:59:45+03:00
Общество

В генконсульстве Финляндии рассказали, как получить визу на пять лет

Шанс получить пятилетний шенген имеют многие, но далеко не все
Петр КИБЕР
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Уже с 3 февраля можно будет оформить финский 5-летний шенген.Уже с 3 февраля можно будет оформить финский 5-летний шенген.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Долгосрочная финская виза - мечта многих петербуржцев. И с 3 февраля 2020 года такая возможность у многих горожан появится. С этой даты вступает в действие новый Шенгенский кодекс, которому будут следовать и власти соседней страны. Что надо делать, дабы попасть в число счастливчиков, рассказали в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.

- Чтобы получить пятилетний шенген, за последние три года необходимо иметь хотя бы одну визу на два года, - пишет газета «Петербургский дневник».

При этом двухлетняя виза должна быть «откатана» правильно. То есть основную часть времени человек проводил именно в Финляндии, а не катался через нее транзитом в другие страны.

Но есть и хороший момент: независимо от долгосрочности шенгена, его стоимость останется прежней - 35 евро. Плюс сервисный сбор в 27 евро за консульские услуги, которые платятся обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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