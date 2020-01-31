Петербурженка выпала из окна, избегая встречи с бывшим парнем

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:04:37+03:00

Девушка выпала из окна под ноги новому бойфренду, опасаясь встретиться у подъезда с бывшим Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Любовный треугольник для жительницы Петербурга чуть было не стал роковым. В ночь с 29 на 30 января 22-летняя девушка назначила свидание 29-летнему молодому человеку, с которым познакомилась через специальное интернет-приложение. Однако долгожданнее свидание мог сорвать ее бывший парень, который пришел к дому возлюбленной в тоже время. Поэтому девушка решила выйти через окно на втором этаже. Но сорвалась.

- В ночь на четверг, 30 января, от малоэтажного дома на улице Бабушкина госпитализировали 22-летнюю девушку, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, когда новый парень девушки пришел на встречу, она попросила его подойти к окну, объяснив, что у парадной стоит ее бывший с которым она не хочет встречаться. Петербурженка уверила парня, что безопасно выберется из окна второго этажа. Однако сорвалась с высоты и упала на землю. Шум услышал бывший и прибежал на помощь.

Девушку госпитализировали и поместили в отделение реанимации. У нее диагностированы множественные переломы и ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU