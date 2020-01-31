Из-за угрозы прорыва труб с кипятком в Петербурге выселяют два кафе
В Петербурге теплоэнергетики уже во второй раз пытаются выселись два подвальных кафе в Невском районе города. Причиной стало то, что трубы в помещениях не надежны и посетители сильно рискуют обвариться в кипятке.
- Речь идет о грузинском кафе в доме 52, корпус 2 на улице Бабушкина. Там трубы с кипятком пролегают прямо между столиками для гостей. При этом владельцы заведения с июля 2017 года игнорирую предписания освободить охранную зову теплосетей, - пишет «Мойка78».
Подобная проблема повисла и в соседнем кафе в доме 48 на улице Бабушкина. Там изношенные трубы проходят под мойкой на кухне. Требование ТЭКа освободить охранную зону теплосети хозяева помещения игнорируют с ноября 2018 года.
Известно, что теплосетям в подвалах, где находятся опасные кафе, уже около 15 лет. Поэтому ЧП может произойти в любой момент. Несмотря на это, собственники заведений отказались менять трубы во время реконструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU