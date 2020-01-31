2020-01-31T19:51:59+03:00
Общество

Добрая петербурженка погасила долги подруги, чтобы вместе отдохнуть за границей

Для совместного путешествия ей пришлось заплатить 46 тысяч рулей долга за коммунальные услуги
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге подруга должницы оплатила ее коммуналку, чтобы слетать на совместный отдых.В Петербурге подруга должницы оплатила ее коммуналку, чтобы слетать на совместный отдых.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Мир не без добрых людей – петербурженка добровольно оплатила долги своей подруги, чтобы та освободилась от всех «цепей» и смогла хорошенько отдохнуть с ней за границей. Перед путешествием они обе заглянули на сайт службы судебных приставов. Оказалась, одна из женщин там числилась злостной должницей.

- Долг был внушительный – 46 тысяч рублей за коммунальные услуги. Женщина знала об этом, но до поездки не придавала проблеме особого значения. Ее подруга попыталась объяснить, что при пересечении границы у путешественниц могут возникнуть проблемы, и должницу могут не выпустить из страны. Но та упрямилась и считала, что ей повезет, - рассказали подробности истории в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

Подруга должницы рисковать не хотела и оплатила ее коммуналку. Затем предъявила ей чек и той ничего не оставалось, как вернуть деньги, ведь дружба дороже. Да и перед совместным отдыхом негоже ссориться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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