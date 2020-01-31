Водители против пешеходов: В ГИБДД Петербурга рассказали, кого чаще штрафовали с начала 2020 года

31 Янв. 2020 2020-01-31T20:09:24+03:00

В Петербурге и Ленобласти только за январь 2020 года оштрафовали 6 тысяч пешеходов. Фото: Артем КИЛЬКИН

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С начала 2020 года в Петербурге и Ленобласти усилен контроль за соблюдением ПДД водителями и пешеходами. Особенно пристально следят за правилами проезда пешеходных переходов. Опубликованная ГИБДД статистика говорит, что среди автолюбителей нарушения встречаются намного реже.

- В январе более 3 тысяч водителей в Петербурге и около 600 в Ленобласти привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. В свою очередь, за это же время более 4,5 тысяч пешеходов в Петербурге и около 1,5 в Ленобласти оштрафованы за нарушение ПДД, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Самые распространенные нарушения пешеходов – переход дороги вне «зебры», но в зоне ее видимости, а также движение на красный сигнал светофора. Напомним, с 27 января по 9 февраля 2020 года инспекторы ГИБДД проводят рейды из-за высокой смертности на дорогах города и области.

ИСТОЧНИК KP.RU