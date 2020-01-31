2020-01-31T20:45:01+03:00
Происшествия

В Волхове на трех школьников среди белого дня набросился мужчина с пистолетом

Ребятам удалось скрыться и быстро позвать росгвардейцев на помощь
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Волхове агрессивный мужчина угрожал выстрелить в школьников.В Волхове агрессивный мужчина угрожал выстрелить в школьников.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Волхове, что в Ленобласти, 30 января около 15:30 на троих школьников набросился неадекватный мужчина с угрозами, наставив на них пистолет. Все произошло около входа в торговый центр. Сначала он просто преследовал их некоторое время, но потом достал оружие и начал агрессивно себя вести. Ребятам удалось сбежать и найти росгвардейцев, которые патрулировали местность неподалеку.

- По словам ребят, мужчина не шутил и угрожал, что выстрелит в одного из них. После того, как им удалось скрыться, правонарушитель спокойно зашел в торговый центр. Спустя пять минут его уже задержали. В куртке у мужчины действительно был пистолет. По предварительной информации, он пневматический и в нерабочем состоянии, - передает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Затем к агрессивному гражданину подъехала следственно-оперативная группа. Пистолет мужчины изъяли, а самого его отправили в отдел полиции. Родители шокированных детей написали заявления в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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