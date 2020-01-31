2020-01-31T21:25:53+03:00
Происшествия

В Колпино машина сбила 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет

Врачи диагностировали у юного пешехода легкий вред здоровью [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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10-летний мальчик по неизвестным причинам бросился через дорогу на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/nikolskoe10-летний мальчик по неизвестным причинам бросился через дорогу на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/nikolskoe
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31 января в группе «Никольское.НЕТ» во «Вконтакте» появилось пугающее видео ДТП, в котором 10-летнего мальчика сбила машина. Авария произошла на пересечении улиц Тверской и Ижорского батальона еще вечером 30-го числа. К счастью, ребенок остался жив.

- ДТП случилось у дома №56 на улице Тверской. 35-летний водитель наехал на 10-летнего мальчика вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил легкий вред здоровью, как диагностировали врачи. По факту аварии все еще проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - передали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Впрочем, очевидцы события уже сделали свои выводы. Автоледи с видеорегистратором, зафиксировавшим ДТП, рассказала, что всего у светофора стояли около 5 мальчишек. Все они шли с бассейна и остановились в ожидании зеленого сигнала. Один из них внезапно выбежал на дорогу, после чего и попал под машину.

В Колпино сбили 10-летнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Колпино машина сбила 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет
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