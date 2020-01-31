В Петербурге отправили за решетку воришку кабеля со стройки атомного ледокола «Урал»

31 Янв. 2020 2020-01-31T22:36:08+03:00

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Василеостровский районный суд Петербурга отправил за решетку мужчину, воровавшего кабель со стройки атомного ледокола «Урал». Всего он совершил целых 5 тайных ходок в один из отсеков судна. В итоге действия преступника влетели в копеечку для АО «Балтийский завод».

- В первый раз он украл 85 метров сварочного проводника, а затем совершил еще 4 схожих преступления. Общий ущерб составил более 140 тысяч рублей. Далее мужчина пришел за кабелем ООО «Нева Волга Ладога», но был задержан производственным мастером и передан полиции, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Воришка полностью признал свою вину. Следующие полтора года он проведет в колонии-поселении. Но и это не все – суд удовлетворил гражданский иск от Балтийского завода в полном объеме. В итоге осужденный обязан выплатить организации материальный ущерб до последней копейки от стоимости украденного кабеля.

ИСТОЧНИК KP.RU