Вячеслав Малафеев опроверг слухи об уходе из спортивного департамента «Зенита»
31 января множество российских СМИ сообщили о том, что экс-голкипер и легенда «Зенита» Вячеслав Малафеев внезапно уволился из департамента клуба. Напомним, в 2017 году бывший футболист стал заместителем спортивного директора петербургской команды. Сам Малафеев публично призвал не верить слухам якобы о его отставке.
- В связи с последними новостями касаемо моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт, как минимум, до мая 2020 года, - поспешил отметить Малафеев в своем официальном Instagram.
Касательно своего будущего Вячеслав умолчал, но очевидно, что до окончания контракта он не намерен покидать свою должность.
Добавим, что вместе с «Зенитом» именитый вратарь четырежды выигрывал чемпионат России, дважды – Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.
ИСТОЧНИК KP.RU