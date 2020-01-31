2020-01-31T23:47:19+03:00
Общество

Петербуржцы приносят цветы и свечи к рухнувшему СКК «Петербургский»

Горожане скорбят по погибшему рабочему и переживают за судьбу спорткомплекса [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Неравнодушные петербуржцы скорбят трагедии, случившейся после обрушения СКК "Петербургский". Фото: instagram.com/julia_shakiНеравнодушные петербуржцы скорбят трагедии, случившейся после обрушения СКК "Петербургский". Фото: instagram.com/julia_shaki
Изменить размер текста:

Поздним вечером петербуржцы стали подходить к строительному забору возле обрушившегося СКК «Петербургский», принося к месту трагедии цветы и зажигая свечи. Видео и фото с места появились в сообществе «Сквер у СКК» во «Вконтакте».

Многие пришли со скорбью по погибшему высотнику, который упал при проведении работ вместе со стеной и «мембраной». Некоторые не скрывают, что горюют по самому спорткомплексу как символу города. Остальные люди высказывают сожаление о произошедшем и в комментариях.

С цветами и свечами к СКК пришли несколько десятков людей. Фото: vk.com/skver_ckk

С цветами и свечами к СКК пришли несколько десятков людей. Фото: vk.com/skver_ckk

- Трагический момент. Нарушение техники безопасности. Печально.

- Очень жаль его, такая страшная смерть.

- Парня жалко, надеюсь, виновных посадят на долго.

Известно, что демонтажные работы проводились с грубыми нарушениями техники безопасности. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин уже потребовал возбудить уголовное дело по факту обрушения СКК.

При демонтаже "мембраны" спорткомплекса трагически погиб работник. Фото: vk.com/skver_ckk

При демонтаже "мембраны" спорткомплекса трагически погиб работник. Фото: vk.com/skver_ckk

Съемка с дрона здания СКК после обрушения крыши.Последствия обрушения крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский", произошедшего в ходе демонтажа здания

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять наивных вопросов об обрушении СКК «Петербургский»

Эксперты считают, что к трагедии привели халатность и спешка (подробности, фото и видео)

Во время сноса СКК в Санкт-Петербурге под завалами оказался рабочий

Строение сложилось, как карточный домик, несчастному не хватило буквально пары секунд, чтобы запрыгнуть в люльку крана и спастись (подробности)

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения СКК «Петербургский»

Правоохранители проводят осмотр места ЧП, опрашивают свидетелей и работников (подробности)

Появилось видео обрушения крыши в спортивного комплекса в Петербурге

Здание СКК развалилось на куски при демонтаже крыши, один рабочий сорвался с большой высоты (подробности)

Экспертиза признала уникальную кровлю СКК аварийной

Специалисты заявили, что из-за серьезной коррозии крышу остается только демонтировать (подробности)

СКК «Петербургский» могут полностью перестроить к 2023 году

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В Петербурге сносят СКК»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24