Петербуржцы приносят цветы и свечи к рухнувшему СКК «Петербургский»
Поздним вечером петербуржцы стали подходить к строительному забору возле обрушившегося СКК «Петербургский», принося к месту трагедии цветы и зажигая свечи. Видео и фото с места появились в сообществе «Сквер у СКК» во «Вконтакте».
Многие пришли со скорбью по погибшему высотнику, который упал при проведении работ вместе со стеной и «мембраной». Некоторые не скрывают, что горюют по самому спорткомплексу как символу города. Остальные люди высказывают сожаление о произошедшем и в комментариях.
С цветами и свечами к СКК пришли несколько десятков людей. Фото: vk.com/skver_ckk
- Трагический момент. Нарушение техники безопасности. Печально.
- Очень жаль его, такая страшная смерть.
- Парня жалко, надеюсь, виновных посадят на долго.
Известно, что демонтажные работы проводились с грубыми нарушениями техники безопасности. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин уже потребовал возбудить уголовное дело по факту обрушения СКК.
При демонтаже "мембраны" спорткомплекса трагически погиб работник. Фото: vk.com/skver_ckk
Съемка с дрона здания СКК после обрушения крыши.Последствия обрушения крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский", произошедшего в ходе демонтажа здания
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ИСТОЧНИК KP.RU
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