Петербуржцы приносят цветы и свечи к рухнувшему СКК «Петербургский»

31 Янв. 2020 2020-01-31T23:47:19+03:00

Горожане скорбят по погибшему рабочему и переживают за судьбу спорткомплекса [фото]

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Поздним вечером петербуржцы стали подходить к строительному забору возле обрушившегося СКК «Петербургский», принося к месту трагедии цветы и зажигая свечи. Видео и фото с места появились в сообществе «Сквер у СКК» во «Вконтакте».

Многие пришли со скорбью по погибшему высотнику, который упал при проведении работ вместе со стеной и «мембраной». Некоторые не скрывают, что горюют по самому спорткомплексу как символу города. Остальные люди высказывают сожаление о произошедшем и в комментариях.

С цветами и свечами к СКК пришли несколько десятков людей. Фото: vk.com/skver_ckk

- Трагический момент. Нарушение техники безопасности. Печально.

- Очень жаль его, такая страшная смерть.

- Парня жалко, надеюсь, виновных посадят на долго.

Известно, что демонтажные работы проводились с грубыми нарушениями техники безопасности. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин уже потребовал возбудить уголовное дело по факту обрушения СКК.

При демонтаже "мембраны" спорткомплекса трагически погиб работник. Фото: vk.com/skver_ckk

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758106" frameborder="0"></iframe> Съемка с дрона здания СКК после обрушения крыши.Последствия обрушения крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский", произошедшего в ходе демонтажа здания

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ИСТОЧНИК KP.RU