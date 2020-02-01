На станции метро «Казаковская» рабочие вручную раскалывают валун, мешающий проходке коричневой линии

1 Февр. 2020 2020-02-01T01:02:21+03:00

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На сооружении наклонного хода строящейся станции метро «Казаковская» проходчики ГСУ решили вручную расколоть валун, мешающий их работе. Напомним, камень-гигант обнаружили в конце января в день рождения «Метростроя». Позже рабочие начали жаловаться на 10-тонную махину, которая задерживает сроки строительства коричневой линии. Тогда валун как могли закрепили возле стенки.

Камень-гигант мешает работникам уже не первую неделю. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

- Проходчики ГСУ решили не дожидаться специальных приспособлений вроде гидроклина или метода тихого взрыва и начали раскалывать валун вручную. Первые отколотые части уже подняли на поверхность. Параллельно с этим продолжается разработка породы, метростроители готовятся к установке 72 кольца, - отметили в пресс-службе «Метростроя» во «Вконтакте».

Напомним, из-за долгов по зарплате метростроевцы остановили проходку коричневой ветки подземки. 30 января они большой толпой напрямую пошли к начальству. По информации пресс-службы, долгожданные деньги рабочие получат в худшем случае 4-5 февраля. При этом, например у работников «Тоннельного отряда №3», счет организации заблокировали судебные приставы. Сначала их зарплату изымут для проверки и уже после перечислят на карты.

ИСТОЧНИК KP.RU