«Дети теперь без нее»: Женщина, погибшая под колесами 18-летнего лихача на улице Ярослава Гашека, была учительницей

1 Февр. 2020 2020-02-01T01:48:37+03:00

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Стала известна личность женщины, которая трагически погибла под колесами 18-летнего лихача на улице Ярослава Гашека. Напомним, она шла по «зебре», как вдруг на нее наехала летевшая по дороге «Дэу Нексия». От сильного удара у женщины оторвало ногу, позже она скончалась в больнице.

Погибшую звали Марина Соловьева. Она добрых 17 лет работала учительницей в школе №212 Фрунзенского района. За время своей работы ее ученики не раз побеждали в районных и городских олимпиадах.

По словам учеников погибшего педагога, она строила большие планы на будущее. Фото: vk.com/novosti212

- Марина Дмитриевна была отзывчивым, светлым и добрым человеком. Прекрасно образованная и творческая, она старалась развивать в детях самые лучшие качества. Добрая память о ней навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал, - поделились воспоминаниями о педагоге в официальной группе школы №212 во «Вконтакте».

Свои соболезнования высказали в комментариях абсолютно все – школьники, их родители, учителя и сотрудники учебного заведения. «Дети теперь без нее», - горюют взрослые.

- Марина Дмитриевна нам с олимпиадниками столько наобещала, что и на выступления придет и с больницы встретит (у человека были проблемы с ногой), а все вышло вот так. Видимо, эти желания так и останутся словами. Она еще столько хотела успеть сделать, а все закончилось вот так. Теперь я не знаю, что мы дальше будем без нее делать, - пишет ученица погибшей женщины.

Прощание с Мариной Соловьевой состоится в понедельник 3 февраля в 15:00 в большом зале крематория Петербурга.

Добавим, что предполагаемому убийце учительницы грозит до 5 лет лишения свободы. Юным водителем занимаются следователи. По предварительным данным, права он получил только в декабря 2019 года и уже «отметился» нарушениями ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU