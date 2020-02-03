2020-02-03T10:40:46+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец изнасиловал и избил жену на глазах малолетних детей

Испуганная девочка позвонила в полицию, чтобы спасти мать от отчима
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Петербурга изнасиловал жену на глазах малолетних детейЖитель Петербурга изнасиловал жену на глазах малолетних детейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге неадекватный мужчина напал на свою жену и жестоко надругался над ней в присутствии малолетних детей. Вечером в субботу, 1 февраля, на телефон 02 поступил звонок. В трубке детский голос испуганно сообщил, что пьяный отчим ругается матом и бьет маму. При этом дома дети 5, 10 и 14 лет.

- Наряд полиции незамедлительно выехал на вызов в квартиру, расположенную в доме 56, корпус 3 по Пискаревскому проспекту. Дверь правоохранителям открыли дети. В квартире был задержан 42-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда полиция забрала неадекватного мужчину, пострадавшая женщина рассказала, что ее супруг совсем слетел с катушек. Он не только избил ее, но еще изнасиловал ее на глазах детей.

На данный момент подозреваемый задержан. На него возбуждено два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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