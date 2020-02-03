Пьяный петербуржец изнасиловал и избил жену на глазах малолетних детей
В Петербурге неадекватный мужчина напал на свою жену и жестоко надругался над ней в присутствии малолетних детей. Вечером в субботу, 1 февраля, на телефон 02 поступил звонок. В трубке детский голос испуганно сообщил, что пьяный отчим ругается матом и бьет маму. При этом дома дети 5, 10 и 14 лет.
- Наряд полиции незамедлительно выехал на вызов в квартиру, расположенную в доме 56, корпус 3 по Пискаревскому проспекту. Дверь правоохранителям открыли дети. В квартире был задержан 42-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Когда полиция забрала неадекватного мужчину, пострадавшая женщина рассказала, что ее супруг совсем слетел с катушек. Он не только избил ее, но еще изнасиловал ее на глазах детей.
На данный момент подозреваемый задержан. На него возбуждено два уголовных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU