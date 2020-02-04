Более 70 миллионов рублей растрачено при реконструкции парка Екатерингоф

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:02:56+03:00

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Реконструкция парка Екатерингоф прошла практически впустую. Контрольно-счетная палата Петербурга провела проверку в городском пространстве, где в 2018 году проходил капитальный ремонт за бюджетные деньги. Оказалось, что подрядчик провел работы, которые не соответствовали контракту по срокам, объему и качеству.

- На счета подрядной организации, которая заключила контракт с парком, с 10 августа по 3 декабря 2018 года, поступило 71,4 миллиона рублей. Однако палата отметила, что работы были проведены не добросовестно. Так, на фасадах исторических зданий снова появились трещины, а на стенах выросли плесень и грибок. Часть работ не была проведена совсем, - пишет газета «Петербургский дневник».

В первую очередь это заметили петербуржцы, которые обратились с жалобами в МВД, следственный комитет и контрольно-счетную палату. После этого КПС и начали проверку, чтобы установить сумму ущерба.

Так, палата выявила многочисленные факты нарушений, которые были допущены при планировании закупки, а также при реализации государственного контракта: сроков выполнения, качества и объема работ. Материалы проверки были направлены в надзорные и правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU