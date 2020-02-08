2020-02-08T10:53:05+03:00
Происшествия

Семь жилых участков затопило в Ленобласти

МЧС выехали на помощь жителям поселка Важины в Подпорожье [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Подпорожском районе подтопило семь жилых участковВ Подпорожском районе подтопило семь жилых участковФото: СОЦСЕТИ
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Из-за неустойчивой погоды в Петербурге и регионе в 2020 году порой случаются небольшие катаклизмы. Так, в Подпорожском районе Ленинградской области произошло подтопление. Местные жители в пятницу, 7 февраля, вызвали спасателей, чтобы те разобрались с чрезвычайной ситуацией.

На место прибыли МЧС для проверки ситуации Фото: СОЦСЕТИ

На место прибыли МЧС для проверки ситуацииФото: СОЦСЕТИ

- 7 февраля 2020 года поступило сообщение о том, что по адресу: Подпорожский район, поселок Важины, были затоплены 7 придомовых участков, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

На место были направлены оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, пожарно-спасательный отряд города Лодейное Поле и представители администрации Важинского городского поселения. Прибыв на вызов они увидели, что вода залила жилые участки, а также разлилась по проселочным дорогам.

Угрозы жизни и здоровью жителей нет Фото: СОЦСЕТИ

Угрозы жизни и здоровью жителей нетФото: СОЦСЕТИ

Специалисты произвели обход всех дворов и организовали круглосуточный мониторинг. Когда вода, затопившая участки уйдет, не сообщается. Однако отмечается, что подтопление не несет угрозу жизни и здоровью местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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