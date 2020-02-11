«Территория успеха»: Петербургская гимназия №56 отметила 30-летний юбилей

11 Февр. 2020 2020-02-11T00:40:59+03:00

Изменить размер текста: A A

10 февраля в БКЗ «Октябрьский» прошел праздник, посвященный 30-летию петербургской Академической гимназии № 56. На торжество пригласили учеников и сотрудников учебного заведения. Праздник состоял из концерта, в котором выступили популярные петербургские коллективы и исполнители. А перед этим с приветственными словами на сцену вышли почетные гости – полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, губернатор Александр Беглов и глава ЗакСа Вячеслав Макаров.

- Гимназия № 56 всегда оставалась территорией успеха, где образование являло собой неразрывную связь поколений, включало не только обучение, воспитание будущих граждан России, но и привитие им навыков и лучших качеств, столь необходимых в современном мире. Оно гарантировало движение вверх, стремление к новым достижениям во имя и на благо России, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Петербурга.

Отдельно добрым словом отметили вклад в развитие гимназии народного учителя России Майи Пильдес. Она долгие годы работала директором учебного заведения, а сейчас является председателем совета гимназии.

ИСТОЧНИК KP.RU