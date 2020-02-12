2020-02-12T01:18:19+03:00
Происшествия

Машина медслужбы вспыхнула от удара с «Рендж Ровером», вылетевшим на «встречку» на «Скандинавии»

В ДТП пострадала лишь женщина за рулем иномарки [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На "Скандинавии" столкнулись "Рендж Ровер" и "Газель" скорой помощи. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и ЛенобластиНа "Скандинавии" столкнулись "Рендж Ровер" и "Газель" скорой помощи. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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11 февраля около 17:20 на трассе «Скандинавия» «Рендж Ровер» влетел в машину медслужбы. Все произошло на 93-м километре дороги по направлению в Петербург. По предварительной информации, женщина за рулем иномарки зачем-то выехала «встречку», не сумела вовремя вырулить и влетела в автомобиль медиков. От удара обе машины выкинуло в кювет.

Водителя иномарки отправили в местную больницу с травмами. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Водителя иномарки отправили в местную больницу с травмами. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

- 30-летний водитель «Рендж Ровера» совершила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с машиной «Газель» медицинской службы под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате аварии «Газель» сгорела. Пострадала только водитель «Рендж Ровера». Ее доставили в больницу поселка Первомайское, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Машину медслужбы потушили спасатели МЧС. Судя по фотографиям, восстановлению она не подлежит. О количестве человек, которые находились в медицинском авто, пока не сообщают, как и о состоянии здоровья водителя иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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