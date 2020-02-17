Американский астронавт Анна Ли Фишер встретилась с петербуржцами

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:48:02+03:00

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Юные жители Петербурга встретились с американским астронавтом Анной Ли Фишер, которая прочитала лекцию и поделилась своим опытом.

- Я хочу рассказать вам, как стала астронавтом, о процессе подготовки к полету и работе на космической станции. Очень важно понимать, что полететь в космос нельзя просто так, нужно много учиться и работать, – обратилась к гостям Анна Фишер.

Американский астронавт рассказала гостям о том, как непросто было подготовиться к полету, так как за год до него она родила ребенка. Однако это не помешало ей исполнить свою мечту и отправиться в космос. Подготовка проходила в Хьюстоне, где есть полноценно воссозданная модель космической станции для тренировки астронавтов.

- Моя бабушка умерла в 2003 году в возрасте 105 лет. За свою жизнь она застала использование лошадей в качестве основного транспорта, а потом видела развитие технологий и то, как ее внучка полетела в космос. Вот сколько всего произошло за эти 100 лет! А с той скоростью, с которой сегодня меняются технологии, я уверена, что вы увидите еще больше и станете частью этого невероятного технологического прогресса, - отметила Фишер.

ИСТОЧНИК KP.RU