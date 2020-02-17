Дорожники борются с потопами из-за потепления в Ленобласти

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:51:46+03:00

Порядка трех тысяч километров дорог и обочин очищено за выходные от мокрого снега

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С дорог Ленинградской области сгоняют воду. Из-за резкого потепления снег на дорогах и обочинах региона начал активно таять и затапливать проезжую часть. Поэтому все выходные, 15 и 16 февраля, дорожные службы привлекли дополнительные силы на сброс снежных валов и отвод воды с проезжей части.

- За минувшие выходные от мокрого снега было очищено порядка трех тысяч километров дорог и обочин, - рассказали в администрации Ленобласти.

Резкое потепление вывело на линию 200 единиц спецтехники, обслуживающей региональные трассы Ленобласти. Дорожный комитет дал указание районным ДРСУ проводить постоянный контроль состояния дорожного полотна.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться от -1 до +4, прогнозируется сильный дождь. Солнце появится только в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU