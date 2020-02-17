Женщину дважды сбили машины на пешеходном переходе в Колпино

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:38:16+03:00

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Жительница Колпинского района в Петербурге оказалась дважды сбита машинами. Рано утром в понедельник, 17 февраля, 59-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Сначала на нее наехала одна машина. Пострадавшую отбросило на обочину, где в нее следом влетел второй автомобиль.

- ДТП произошло около 7:30 утра на Южной улице: автомобиль «Тойота Ланд Крузер» под управлением 78-летнего пенсионера сбил женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате аварии пешехода откидывает на обочину встречного движения, - сообщили в ГИБДД Петербурга. - Там, на обочине, через пару минут на лежащую женщину наехал «Хендай Крета», за рулем которого находился 63-летний мужчина.

В результате двойного ДТП пострадавшая была госпитализирована в очень тяжелом состоянии. По факту жесткой аварии дорожные инспекторы проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU