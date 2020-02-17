2020-02-17T12:30:57+03:00
Общество

Суд постановил принудительно госпитализировать «боткинскую беглянку»

Петербурженку Аллу Ильину положат в больницу минимум до 19 февраля
Роман ЛЯЛИНПетр КИБЕР
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Суд постановил принудительно госпитализировать сбежавшую из Боткинской больницы пациентку.Суд постановил принудительно госпитализировать сбежавшую из Боткинской больницы пациентку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о принудительной госпитализации Аллы Ильиной, которая 7 февраля самовольно сбежала из изолятора Боткинской больницы, где находилась с подозрением на коронавирус.

- Суд удовлетворил иск. Немедленно исполнение. Принудительно госпитализировать. Не менее, чем до 19 февраля поместить в больницу, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» из зала суда.

Кто будет исполнять предписание - непонятно. Представитель 18-го отдела полиции прийти в суд отказались, сославшись на то, что возить людей в больницы - не их работа. Впрочем, ранее адвокат Ильиной Виталий Черкасов в разговоре с «Комсомолкой» отмечал, что любое решение суда они примут.

- Если суд примет решение о принудительной госпитализации, то это будет несправедливо, мы считаем, но законно. Тогда будем оспаривать решение, - заявил юрист.

В самой Объединенной пресс-службе судов Петербурга пока по поводу апелляции ничего не говорят Зато сообщают, что в ходе заседания в зале работала дезинфицирующая лампа. Иных средств защиты в судах не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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