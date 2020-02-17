2020-02-17T12:31:58+03:00
Общество

Ксения Собчак приедет в Петербург, чтобы почтить память отца

В Северной столице пройдет панихида по первому мэру города
Лилия КОЗЛОВА
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Ксения Собчак посетит Петербург, чтобы почтить память отцаКсения Собчак посетит Петербург, чтобы почтить память отцаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В среду, 19 февраля, будет ровно 20 лет со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. В честь этого в городе состоится День памяти. Мероприятия пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где похоронен знаменитый чиновник. Почтить память бывшего мэра приедет его дочь – Ксения Собчак.

- Да, я буду в этот день в Питере, - рассказала Ксения Анатольевна газете «Петербургский дневник».

Также журналистка и телеведущая выразила благодарность за то, что Петербург хранит память о ее отце.

В День памяти на Никольском кладбище пройдет панихида по Анатолию Собчаку. Также в Петербургской академической филармонии имени Шостаковича вечером состоится концерт памяти. Его организатором стал Фонд Анатолия Собчака, президентом которого является вдова первого мэра города. Дирижировать будет художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

Анатолий Собчак стал мэром Петербурга 12 июня 1991 года и руководил городом четыре года. 19 февраля 2000 года он скончался во время рабочей поездки в Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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