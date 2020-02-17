30 тонн «водки», «коньяка» и «абсента» нашли на складе в Мурино

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:36:51+03:00

Из этих канистр можно было сразу разливать "водку", "коньяк", "абсент" и другие напитки. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Канистры с паленым алкоголем хранились на одной из стоянок города [видео]

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Петербургские полицейские накрыли крупный склад паленого алкоголя. В одном из ангаров на коллективной автостоянке в Мурино нашлись залежи 5-литровых канистр с «коньяком», водкой», «абсентом» и прочим «элитным» алкоголем.

- В начале февраля в полицию поступила информация о возможном распространении контрафактной алкогольной продукции. В ходе проверки были проведены две контрольные закупки – канистры общим объемом более 250 литров на сумму более 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт- Петербургу и Ленинградской области.

Проведенная экспертиза показала, что в канистрах был действительно спиртное. Тогда стражи порядка решили брать дельцов с поличным и наведались по уже известному адресу.

Всего на складе было обнаружено и изъято около 35 тысяч литров алкогольного полуфабриката, и которого нехитрым путем можно сделать крепкие напитки на любой вкус.

На месте полицейские задержали двух грузчиков и водителя склада. Сейчас следователи ищут организаторов незаконного бизнеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761300" frameborder="0"></iframe> Под Петербургом полиция изъяла 35 тонн "левого" спирта.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU