30 тонн «водки», «коньяка» и «абсента» нашли на складе в Мурино
Петербургские полицейские накрыли крупный склад паленого алкоголя. В одном из ангаров на коллективной автостоянке в Мурино нашлись залежи 5-литровых канистр с «коньяком», водкой», «абсентом» и прочим «элитным» алкоголем.
- В начале февраля в полицию поступила информация о возможном распространении контрафактной алкогольной продукции. В ходе проверки были проведены две контрольные закупки – канистры общим объемом более 250 литров на сумму более 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт- Петербургу и Ленинградской области.
Проведенная экспертиза показала, что в канистрах был действительно спиртное. Тогда стражи порядка решили брать дельцов с поличным и наведались по уже известному адресу.
Всего на складе было обнаружено и изъято около 35 тысяч литров алкогольного полуфабриката, и которого нехитрым путем можно сделать крепкие напитки на любой вкус.
На месте полицейские задержали двух грузчиков и водителя склада. Сейчас следователи ищут организаторов незаконного бизнеса.
Под Петербургом полиция изъяла 35 тонн "левого" спирта.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU