Сбежавшую из изолятора петербурженку приставы повезли в Боткинскую больницу
«Бразильский сериал» о сбежавшей из изолятора Боткинской больницы пациентке, 17 февраля получил свое продолжение. Петроградский районный суд постановил вернуть петербурженку на дообследование по коронавирусу. А многочисленные журналисты, в том числе корреспондент «Комсомолки» стали свидетелями, как 32-летнюю Аллу Ильину в сопровождении пристава ведут в машину скорой помощи.
- Наши люди в Боткинскую на такси не ездят, - ответил он на вопрос Ильиной, предложившей вызвать себе машину.
В итоге девушка поцеловала на прощанье мужа - домой за вещами ей съездить не позволили, после чего села в карету скорой помощи и в сопровождении автомобиля Федеральной службы судебных приставов уехала в Боткина.
Стоит сказать, что врач в медицинской машине была единственным человеком в медицинской маске. Все остальные участники процесса, в том числе сама Ильина, ее адвокат, судьи, журналисты и даже представители Роспотребнадзора, подававшие иск пришли с открытыми лицами.
На вопрос об отсутствии масок они отвечать отказались.
Напомним, что по решению суда Алла Ильина будет в больнице минимум до 19 числа. А как максимум - пока не придут два отрицательных результата анализов на коронавирус. Это может занять до 10 дней и больше.
Сбежавшую из Боткинской больницы россиянку на скорой увезли назад.Роман ЛЯЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU