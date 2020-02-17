2020-02-17T14:00:50+03:00
Общество

Сбежавшую из изолятора петербурженку приставы повезли в Боткинскую больницу

Решение о принудительной госпитализации принял Петроградский суд [видео]
Петр КИБЕР
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Аллу Ильину увезли в больницу на машине скорой помощи.Аллу Ильину увезли в больницу на машине скорой помощи.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Бразильский сериал» о сбежавшей из изолятора Боткинской больницы пациентке, 17 февраля получил свое продолжение. Петроградский районный суд постановил вернуть петербурженку на дообследование по коронавирусу. А многочисленные журналисты, в том числе корреспондент «Комсомолки» стали свидетелями, как 32-летнюю Аллу Ильину в сопровождении пристава ведут в машину скорой помощи.

- Наши люди в Боткинскую на такси не ездят, - ответил он на вопрос Ильиной, предложившей вызвать себе машину.

В итоге девушка поцеловала на прощанье мужа - домой за вещами ей съездить не позволили, после чего села в карету скорой помощи и в сопровождении автомобиля Федеральной службы судебных приставов уехала в Боткина.

Стоит сказать, что врач в медицинской машине была единственным человеком в медицинской маске. Все остальные участники процесса, в том числе сама Ильина, ее адвокат, судьи, журналисты и даже представители Роспотребнадзора, подававшие иск пришли с открытыми лицами.

На вопрос об отсутствии масок они отвечать отказались.

Напомним, что по решению суда Алла Ильина будет в больнице минимум до 19 числа. А как максимум - пока не придут два отрицательных результата анализов на коронавирус. Это может занять до 10 дней и больше.

Сбежавшую из Боткинской больницы россиянку на скорой увезли назад.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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