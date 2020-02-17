2020-02-17T14:23:54+03:00
Общество

Из-за шторма в Петербурге закрыли сады и парки

До вечера 17 февраля в городе действует «оранжевый» уровень погодной опасности
Петр КИБЕР
Поделиться:
Вход в петербургские парки и сады закрыли из-за непогоды.Вход в петербургские парки и сады закрыли из-за непогоды.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Шторм, налетевший на Петербург утром 17 февраля, не только принес неприятности жителям города, но и заставил закрыть некоторые сады и парки Северной столицы. Это, во избежание неприятностей, сделали по распоряжению Комитета по благоустройству.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями. С 12.00 на территориях объектов зеленых насаждений прекращены всякие работы садово-паркового хозяйства, а также ограничен доступ граждан, - сообщает пресс-служба ведомства.

Мотивом ограничений стала безопасность людей. Сильный штормовой ветер, а именно таким считаются порывы до 25-28 метров в секунду, может легко повалить или сломать дерево.

До особого распоряжения закрыты: Лопухинский сад; Никольский сад; Юсуповский сад между Садовой улицей и набережной Фонтанки; Сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, 21; Таврический сад; Сад им. Даниила Гранина; Овсянниковский сад; Сад Сан-Галли; Екатерининский сквер; Сквер Галины Старовойтовой.

В Комитете советуют петербуржцам держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций, дорожных знаков и быть внимательными. Машину лучше парковать на открытой местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комитет по физкультуре и спорту Петербурга возглавил Антон Шантырь
«Царское Село» выкупило на торгах туфельки великой княжны Марии Николаевны
Из-за сильного ветра рухнули декорации на съемках фильма Бекмамбетова в Петербурге
Ливень затопил ТРК «Континент» на Байконурской и цветочный магазин на Испытателей
«Люди, выбегающие из дома в крови» привиделись неизвестному петербуржцу
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу
Проливной дождь вызвал потоп на Воронцовском бульваре в Мурино
Из-за шторма в Петербурге закрыли сады и парки
Сбежавшую из изолятора петербурженку приставы повезли в Боткинскую больницу
Фестиваль дворовых видов спорта «Русская зима» прошел в Ленобласти
30 тонн «водки», «коньяка» и «абсента» нашли на складе в Мурино
Ксения Собчак приедет в Петербург, чтобы почтить память отца
Суд постановил принудительно госпитализировать «боткинскую беглянку»
Женщину дважды сбили машины на пешеходном переходе в Колпино
Дорожники борются с потопами из-за потепления в Ленобласти
Американский астронавт Анна Ли Фишер встретилась с петербуржцами
Главный санитарный врач Петербурга подал иск в суд на еще одну беглянку из Боткинской больницы
Полиция задержала насильника-неудачника, который сбежал от жертвы
Сбежавшая из карантина в Боткинской больнице явилась на суд
Молодая девушка провалилась под лед Невы на стрелке Васильевского острова
Пьяная девушка угрожала пассажирам самолета рейса из Петербурга в Сочи
Зима ушла: В Петербурге ожидается до 7 градусов тепла
«Обнял свою игрушку и уснул»: В Петербурге нашли енота Йокки, который сбежал от хозяев в Новый год
«Услышал крики о помощи и полез в воду»: Петербуржец рассказал, как спас женщину, которую ухажер выбросил в Фонтанку
В Ленобласти после пожара нашли тела 4-летнего мальчика и его молодой мамы
В Петербурге мужчина сбежал от жертвы после неудачной попытки изнасилования
В Петербурге двое друзей насмерть забили третьего топором, ножом и киянкой