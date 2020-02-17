Из-за шторма в Петербурге закрыли сады и парки
Шторм, налетевший на Петербург утром 17 февраля, не только принес неприятности жителям города, но и заставил закрыть некоторые сады и парки Северной столицы. Это, во избежание неприятностей, сделали по распоряжению Комитета по благоустройству.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями. С 12.00 на территориях объектов зеленых насаждений прекращены всякие работы садово-паркового хозяйства, а также ограничен доступ граждан, - сообщает пресс-служба ведомства.
Мотивом ограничений стала безопасность людей. Сильный штормовой ветер, а именно таким считаются порывы до 25-28 метров в секунду, может легко повалить или сломать дерево.
До особого распоряжения закрыты: Лопухинский сад; Никольский сад; Юсуповский сад между Садовой улицей и набережной Фонтанки; Сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, 21; Таврический сад; Сад им. Даниила Гранина; Овсянниковский сад; Сад Сан-Галли; Екатерининский сквер; Сквер Галины Старовойтовой.
В Комитете советуют петербуржцам держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций, дорожных знаков и быть внимательными. Машину лучше парковать на открытой местности.
ИСТОЧНИК KP.RU