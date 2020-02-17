Из-за шторма в Петербурге закрыли сады и парки

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:23:54+03:00

Вход в петербургские парки и сады закрыли из-за непогоды. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До вечера 17 февраля в городе действует «оранжевый» уровень погодной опасности

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Шторм, налетевший на Петербург утром 17 февраля, не только принес неприятности жителям города, но и заставил закрыть некоторые сады и парки Северной столицы. Это, во избежание неприятностей, сделали по распоряжению Комитета по благоустройству.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями. С 12.00 на территориях объектов зеленых насаждений прекращены всякие работы садово-паркового хозяйства, а также ограничен доступ граждан, - сообщает пресс-служба ведомства.

Мотивом ограничений стала безопасность людей. Сильный штормовой ветер, а именно таким считаются порывы до 25-28 метров в секунду, может легко повалить или сломать дерево.

До особого распоряжения закрыты: Лопухинский сад; Никольский сад; Юсуповский сад между Садовой улицей и набережной Фонтанки; Сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, 21; Таврический сад; Сад им. Даниила Гранина; Овсянниковский сад; Сад Сан-Галли; Екатерининский сквер; Сквер Галины Старовойтовой.

В Комитете советуют петербуржцам держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций, дорожных знаков и быть внимательными. Машину лучше парковать на открытой местности.

ИСТОЧНИК KP.RU