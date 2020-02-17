2020-02-17T15:15:41+03:00
Происшествия

Проливной дождь вызвал потоп на Воронцовском бульваре в Мурино

Местные жители оказались не готовы к сюрпризам природы и опоздали на работу [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Мурино залило Воронцовский бульвар. Фото: "Мегаполис".В Мурино залило Воронцовский бульвар. Фото: "Мегаполис".
Изменить размер текста:

Неожиданный сюрприз ожидал обитателей многоэтажек на Воронцовском бульваре, что в Мурино. Там ночной ливень затопил улицы и дворы, из-за чего перейти дорогу можно было только в резиновых сапогах. Те, у кого их не оказалось, надевали на ноги пакеты и опаздывали на работу.

- Воронцовский, 5 корпус 2. Затопило двор, люди выйти не могут, - сообщали муринцы в паблике «Мегаполис».

Применив изобретательность и сноровку, горожане все же перешли нерукотворное «море», но выйти сухими и воды получилось не у всех.

Причиной локального потопа стал шторм, который налетел на Петербург и Ленобласть в ночь на 17 февраля. Гидрометцентр России даже поднял уровень опасности до «оранжевого». В том числе из-за сильнейшего ветра скоростью 25-28 метров в секунду, который ждут в городе.

Специалисты советуют не выходить лишний раз на улицу и парковать машины подальше от деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и прочего.

Из-за угрозы наводнения створки дамбы было решено закрыть.

- По Северной Атлантике движется глубокий и обширный циклон «Виктория». Сейчас Санкт-Петербург находится в так называемом теплом секторе этого циклона. Из-за него в регионе будет наблюдаться облачная погода, временами пройдут небольшие дожди, - рассказал «Комсомолке» метеоролог Юрий Куткевич.

Из-за проливного дождя в Петербурге и окрестностях подтопило улицы, люди надевают пакеты на ноги.Видео: ВК/9kino. live

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комитет по физкультуре и спорту Петербурга возглавил Антон Шантырь
«Царское Село» выкупило на торгах туфельки великой княжны Марии Николаевны
Из-за сильного ветра рухнули декорации на съемках фильма Бекмамбетова в Петербурге
Ливень затопил ТРК «Континент» на Байконурской и цветочный магазин на Испытателей
«Люди, выбегающие из дома в крови» привиделись неизвестному петербуржцу
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу
Проливной дождь вызвал потоп на Воронцовском бульваре в Мурино
Из-за шторма в Петербурге закрыли сады и парки
Сбежавшую из изолятора петербурженку приставы повезли в Боткинскую больницу
Фестиваль дворовых видов спорта «Русская зима» прошел в Ленобласти
30 тонн «водки», «коньяка» и «абсента» нашли на складе в Мурино
Ксения Собчак приедет в Петербург, чтобы почтить память отца
Суд постановил принудительно госпитализировать «боткинскую беглянку»
Женщину дважды сбили машины на пешеходном переходе в Колпино
Дорожники борются с потопами из-за потепления в Ленобласти
Американский астронавт Анна Ли Фишер встретилась с петербуржцами
Главный санитарный врач Петербурга подал иск в суд на еще одну беглянку из Боткинской больницы
Полиция задержала насильника-неудачника, который сбежал от жертвы
Сбежавшая из карантина в Боткинской больнице явилась на суд
Молодая девушка провалилась под лед Невы на стрелке Васильевского острова
Пьяная девушка угрожала пассажирам самолета рейса из Петербурга в Сочи
Зима ушла: В Петербурге ожидается до 7 градусов тепла
«Обнял свою игрушку и уснул»: В Петербурге нашли енота Йокки, который сбежал от хозяев в Новый год
«Услышал крики о помощи и полез в воду»: Петербуржец рассказал, как спас женщину, которую ухажер выбросил в Фонтанку
В Ленобласти после пожара нашли тела 4-летнего мальчика и его молодой мамы
В Петербурге мужчина сбежал от жертвы после неудачной попытки изнасилования
В Петербурге двое друзей насмерть забили третьего топором, ножом и киянкой