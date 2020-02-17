Проливной дождь вызвал потоп на Воронцовском бульваре в Мурино
Неожиданный сюрприз ожидал обитателей многоэтажек на Воронцовском бульваре, что в Мурино. Там ночной ливень затопил улицы и дворы, из-за чего перейти дорогу можно было только в резиновых сапогах. Те, у кого их не оказалось, надевали на ноги пакеты и опаздывали на работу.
- Воронцовский, 5 корпус 2. Затопило двор, люди выйти не могут, - сообщали муринцы в паблике «Мегаполис».
Применив изобретательность и сноровку, горожане все же перешли нерукотворное «море», но выйти сухими и воды получилось не у всех.
Причиной локального потопа стал шторм, который налетел на Петербург и Ленобласть в ночь на 17 февраля. Гидрометцентр России даже поднял уровень опасности до «оранжевого». В том числе из-за сильнейшего ветра скоростью 25-28 метров в секунду, который ждут в городе.
Специалисты советуют не выходить лишний раз на улицу и парковать машины подальше от деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и прочего.
Из-за угрозы наводнения створки дамбы было решено закрыть.
- По Северной Атлантике движется глубокий и обширный циклон «Виктория». Сейчас Санкт-Петербург находится в так называемом теплом секторе этого циклона. Из-за него в регионе будет наблюдаться облачная погода, временами пройдут небольшие дожди, - рассказал «Комсомолке» метеоролог Юрий Куткевич.
Из-за проливного дождя в Петербурге и окрестностях подтопило улицы, люди надевают пакеты на ноги.Видео: ВК/9kino. live
ИСТОЧНИК KP.RU