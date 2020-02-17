2020-02-17T17:02:12+03:00
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«Царское Село» выкупило на торгах туфельки великой княжны Марии Николаевны

Уникальный экспонат пополнил коллекцию музея
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Туфельки великой княжны Марии Николаевны пополнили коллекцию музея. Фото: ГМЗ "Царское Село"Туфельки великой княжны Марии Николаевны пополнили коллекцию музея. Фото: ГМЗ "Царское Село"
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Музей-заповедник «Царское Село» пополнил свою коллекцию уникальными экспонатами. На торгах парижского аукционного дома Eric Caudron было выкуплено три предмета, связанных с семьей Николая II и императрицы Александры Федоровны. Это туфельки великой княжны Марии Николаевны, фотография и визитная карточка. суперэкслибрисом.

– Подлинные вещи семьи последнего российского императора для нас поистине бесценны. Их приобретение для музея – один из главных приоритетов собирательской деятельности, – отметил замдиректора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт.

Пожалуй, самый интересный для будущих посетителей «Царского Села» экспонат, это все-таки туфельки великой княжны. Внутри обуви стоит тисненая золотая марка поставщика Императорского двора обувного магазина «Henry Weiss», который раньше находился на Невском проспекте, 56, и двуглавый орел.

– Обувь дочерей Николая II до сих пор была представлена в нашей коллекции одной парой туфель великой княжны Анастасии Николаевны – музей приобрел ее в 2014 году. В собрании Государственного Эрмитажа есть несколько пар туфелек девочек периода их младенчества, – комментирует хранитель коллекции женского костюма ГМЗ «Царское Село» Екатерина Поцелуева.

Туфли, фотография и визитная карточка будут представлены в экспозиции Александровского дворца после завершения его реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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