Ливень затопил ТРК «Континент» на Байконурской и цветочный магазин на Испытателей

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:34:35+03:00

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Шторм, налетевший на Петербург 17 февраля, стал главной темой дня. Синоптики еще загодя предупредили о дожде и сильном ветре, а спасатели посоветовали горожанам закрыть окна, двери и не выходить лишний раз на улицу. В повышенную готовность приведены все аварийные и коммунальные службы города. И есть от чего. Ветер ломает деревья, а проливной дождь затапливает дороги и здания. Так «поплыл» ТРК «Континент» на Байконурской улице.

- Пришли с ребенком в «Тачкиград», а там потоп. Затоплен весь цокольный этаж, все магазины! Воду откачивают, но самое удивительное, что все туалеты в «Континенте» закрыты, но рестораны и магазины работают! - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жительница города.

Правда через некоторое время всех посетителей попросили на выход.

- Комплекс сейчас закрыт, у нас аварийная ситуация, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в администрации ТРК.

Но не повезло и мелким торговцам. Ливень затопил полуподвальное помещение цветочного магазина, расположенного на проспекте Испытателей 8, корпус 1 все в том же Приморском районе.

- Вокруг дома работают 10 насосов, а вода все прибывает! Глубина сантиметров сорок! - жалуются пострадавшие все в той же группе «ДТП и ЧП».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761339" frameborder="0"></iframe> В Петербурге подтопило ТРК "Континент "на Байконурской улице.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU