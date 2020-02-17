Ливень затопил ТРК «Континент» на Байконурской и цветочный магазин на Испытателей
Шторм, налетевший на Петербург 17 февраля, стал главной темой дня. Синоптики еще загодя предупредили о дожде и сильном ветре, а спасатели посоветовали горожанам закрыть окна, двери и не выходить лишний раз на улицу. В повышенную готовность приведены все аварийные и коммунальные службы города. И есть от чего. Ветер ломает деревья, а проливной дождь затапливает дороги и здания. Так «поплыл» ТРК «Континент» на Байконурской улице.
- Пришли с ребенком в «Тачкиград», а там потоп. Затоплен весь цокольный этаж, все магазины! Воду откачивают, но самое удивительное, что все туалеты в «Континенте» закрыты, но рестораны и магазины работают! - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жительница города.
Правда через некоторое время всех посетителей попросили на выход.
- Комплекс сейчас закрыт, у нас аварийная ситуация, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в администрации ТРК.
Но не повезло и мелким торговцам. Ливень затопил полуподвальное помещение цветочного магазина, расположенного на проспекте Испытателей 8, корпус 1 все в том же Приморском районе.
- Вокруг дома работают 10 насосов, а вода все прибывает! Глубина сантиметров сорок! - жалуются пострадавшие все в той же группе «ДТП и ЧП».
В Петербурге подтопило ТРК "Континент "на Байконурской улице.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU