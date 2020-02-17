Комитет по физкультуре и спорту Петербурга возглавил Антон Шантырь

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:43:49+03:00

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Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга возглавил Антон Шантырь. Ведомство, бывшее «обезглавленным» после ухода олимпийской чемпионки Натальи Антюх, вновь попало в руки к заслуженному атлету.

- На должность председателя Комитета по физической культуре и спорту с 18 февраля 2020 назначен Антон Шантырь. Губернатор поручил ему уделить особое внимание развитию массового спорта в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба Смольного.

Про нового главу спорткомитета известно, что он спортсмен, велосипедист. На Олимпиаде в Атланте в 1996 году завоевал серебряную медаль в командной гонке преследования.

До этого в карьере гонщика были победы на юниорских чемпионатах мира. В его активе выступления и за петербургскую велокоманду «Локосфинкс».

Последние годы 45-летний уроженец столицы Венгрии Будапешта возглавлял спорткомплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что с предшественницей Антона Шантыря олимпийской чемпионской Натальей Антюх в 2019 году был заключен годичный контракт. Однако нынешней зимой Смольный не стал продлевать договор.

ИСТОЧНИК KP.RU