Петербуржец изнасиловал подругу, а потом избил полицейского, приехавшего на вызов

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:54:58+03:00

На изнасилование и драку с полицией петербуржец может надолго сесть в тюрьму. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело сразу по двум статьям на буйного 31-летнего петербуржца, который с размахом отметил прошедшие выходные. В воскресенье, на второй день после праздника всех влюбленных, в полицию позвонила его подруга, которая заявила об изнасиловании.

- Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый 16 февраля 2020 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов по Московскому проспекту избил и изнасиловал свою знакомую, - сообщает пресс-служба Следкома.

Но на этом «геройства» мужчины не закончились. Вдобавок к изнасилованию, он заработал вторую уголовную статью. Приехавший на вызов полицейский получил от насильника несколько ударов кулаком в лицо.

После этого буйный горожанин был задержан и доставлен в отделение. Теперь ему грозит длительный тюремный срок по статьям «Изнасилование» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU