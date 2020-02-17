2020-02-17T17:54:58+03:00
Происшествия

Петербуржец изнасиловал подругу, а потом избил полицейского, приехавшего на вызов

Теперь мужчине придется ответить перед законом по обеим статьям
Петр КИБЕР
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На изнасилование и драку с полицией петербуржец может надолго сесть в тюрьму.На изнасилование и драку с полицией петербуржец может надолго сесть в тюрьму.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело сразу по двум статьям на буйного 31-летнего петербуржца, который с размахом отметил прошедшие выходные. В воскресенье, на второй день после праздника всех влюбленных, в полицию позвонила его подруга, которая заявила об изнасиловании.

- Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый 16 февраля 2020 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов по Московскому проспекту избил и изнасиловал свою знакомую, - сообщает пресс-служба Следкома.

Но на этом «геройства» мужчины не закончились. Вдобавок к изнасилованию, он заработал вторую уголовную статью. Приехавший на вызов полицейский получил от насильника несколько ударов кулаком в лицо.

После этого буйный горожанин был задержан и доставлен в отделение. Теперь ему грозит длительный тюремный срок по статьям «Изнасилование» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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