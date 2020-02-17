2020-02-17T18:13:32+03:00
Общество

«Славу» снесут: на месте кинотеатра построят 30-метровый торговый центр

Петербург потеряет еще одно типовое здание постройки середины 60-х годов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Здание кинотеатра "Слава" не раз перестраивали, но теперь решили снести. Фото: kupsilla.ru/Здание кинотеатра "Слава" не раз перестраивали, но теперь решили снести. Фото: kupsilla.ru/
Изменить размер текста:

Новый торговый центр может появиться неподалеку от метро «Проспект Славы». Его собираются построить на перекрестке самого проспекта с Бухарестской улицей. 30-метровое здание появится на месте кинотеатра «Слава».

- В конце января инвестор получил разрешение на строительство многофункционального здания, которое должно включить в себя торговлю, кафе и «объекты обслуживания», - пишет издание «Канонер».

В петербургском управлении Госстройнадзора журналистам уже подтвердили, что проектной документацией предусмотрен полный снос здания бывшего кинотеатра «Слава». На его месте появится семиэтажный ТЦ высотой около 30 метров.

Стоит сказать, что типовой кинотеатр, каких в Ленинграде было немало, построен в 1967 году. В конце 90-х - начале 2000-х годов многие из них были снесены или переоборудованы под современные нужды. Так, в «Славе» работали рестораны, торговые зоны и прочее. Последняя реконструкция здесь прошла в 2008 году.

Точных сроков строительства нового торгового центра пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восьмилетняя девочка в розовой куртке пропала в Петербурге
Двух полицейских подозревают в многомиллионной взятке за покровительство торговли в Мурино
Кокорин впервые забил за «Сочи», а Малком за «Зенит»
Музей обороны и блокады Ленинграда расширился на дополнительные 300 «квадратов»
На Васильевском острове перекроют улицы из-за прокладки теплосети
Именем Людмилы Вербицкой назвали кафедру общего языкознания СПбГУ
Беглянке из Боткинской больницы, подозреваемой на коронавирус, грозит штраф
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за работой «Метростроя» в Петербурге
МЧС вновь предупреждает о сильном ветре в Петербурге
Штормовой ветер повалил в Петербурге 20 деревьев
День начала работы Дороги жизни сделают памятной датой
«Славу» снесут: на месте кинотеатра построят 30-метровый торговый центр
Петербуржец изнасиловал подругу, а потом избил полицейского, приехавшего на вызов
Комитет по физкультуре и спорту Петербурга возглавил Антон Шантырь
«Царское Село» выкупило на торгах туфельки великой княжны Марии Николаевны
Из-за сильного ветра рухнули декорации на съемках фильма Бекмамбетова в Петербурге
Ливень затопил ТРК «Континент» на Байконурской и цветочный магазин на Испытателей
«Люди, выбегающие из дома в крови» привиделись неизвестному петербуржцу
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу
Проливной дождь вызвал потоп на Воронцовском бульваре в Мурино