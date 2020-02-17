«Славу» снесут: на месте кинотеатра построят 30-метровый торговый центр

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:13:32+03:00

Здание кинотеатра "Слава" не раз перестраивали, но теперь решили снести. Фото: kupsilla.ru/

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Новый торговый центр может появиться неподалеку от метро «Проспект Славы». Его собираются построить на перекрестке самого проспекта с Бухарестской улицей. 30-метровое здание появится на месте кинотеатра «Слава».

- В конце января инвестор получил разрешение на строительство многофункционального здания, которое должно включить в себя торговлю, кафе и «объекты обслуживания», - пишет издание «Канонер».

В петербургском управлении Госстройнадзора журналистам уже подтвердили, что проектной документацией предусмотрен полный снос здания бывшего кинотеатра «Слава». На его месте появится семиэтажный ТЦ высотой около 30 метров.

Стоит сказать, что типовой кинотеатр, каких в Ленинграде было немало, построен в 1967 году. В конце 90-х - начале 2000-х годов многие из них были снесены или переоборудованы под современные нужды. Так, в «Славе» работали рестораны, торговые зоны и прочее. Последняя реконструкция здесь прошла в 2008 году.

Точных сроков строительства нового торгового центра пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU