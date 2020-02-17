2020-02-17T18:34:01+03:00
Общество

День начала работы Дороги жизни сделают памятной датой

С таким предложением выступили депутаты городского парламента
Петр КИБЕР
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День начала работы Дороги жизни могут сделать памятной датой.День начала работы Дороги жизни могут сделать памятной датой.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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Блокада Ленинграда - одна из самых трагичных и героических страниц в истории ХХ века. Сотни тысяч жителей города погибли в немецкой осаде, но многие были спасены. Из вывезли по Дороге жизни. По ней же везли хлеб голодающим горожанам. Недооценить значение Дороги жизни просто невозможно. А теперь день начала ее работы решено сделать памятной датой.

- Есть даты, которые навечно вошли в историю нашего города, нашей страны, К ним относится и день, когда начала работать Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера. Эта трасса помогла отстоять Ленинград и спасти сотни тысяч человеческих жизней. Во многом благодаря работе Дороги жизни советский народ выиграл битву за Ленинград, - заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

По мнению депутатов городского парламента, необходимо хранить память и признательность людям, давшим надежду блокадном городу на выживание и героям, внесшим вклад в общую победу над фашизмом.

Этим обусловлено решение внести в городской перечень праздников и памятных дней новую дату – «День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни» – 22 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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