День начала работы Дороги жизни сделают памятной датой
Блокада Ленинграда - одна из самых трагичных и героических страниц в истории ХХ века. Сотни тысяч жителей города погибли в немецкой осаде, но многие были спасены. Из вывезли по Дороге жизни. По ней же везли хлеб голодающим горожанам. Недооценить значение Дороги жизни просто невозможно. А теперь день начала ее работы решено сделать памятной датой.
- Есть даты, которые навечно вошли в историю нашего города, нашей страны, К ним относится и день, когда начала работать Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера. Эта трасса помогла отстоять Ленинград и спасти сотни тысяч человеческих жизней. Во многом благодаря работе Дороги жизни советский народ выиграл битву за Ленинград, - заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
По мнению депутатов городского парламента, необходимо хранить память и признательность людям, давшим надежду блокадном городу на выживание и героям, внесшим вклад в общую победу над фашизмом.
Этим обусловлено решение внести в городской перечень праздников и памятных дней новую дату – «День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни» – 22 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU