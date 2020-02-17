Штормовой ветер повалил в Петербурге 20 деревьев
Непогода, которая обрушилась на Петербург в понедельник, 17 февраля, привела к множеству неприятностей для горожан. Их заливало дождем, сдувало штормовым ветром и загоняло по домам. Из-за удара стихии власти закрыли на вход сады и парки. И неспроста, ведь шторм сломал в городе не меньше 20 деревьев.
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- На данный момент уже 20 деревьев стали «жертвами» урагана. Больше всего пострадал от сильных порывов ветра Петроградский район. Здесь повалило сразу 9 деревьев: 5 берез, 3 ивы, 1 вяз, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
В Приморском, Невском и Московском районах пострадало по одному дереву, в Выборгском и Красногвардейском упало по три дерева и два рухнуло в Кировском.
Сейчас уборкой упавших растений занимаются коммунальные службы и садово-парковое хозяйство города.
А МЧС тем временем предупреждает о том, что и завтра расслабляться не стоит.
- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 18 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного ветра до 18 м/с. Будьте внимательны и осторожны!
ИСТОЧНИК KP.RU