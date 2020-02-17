2020-02-17T19:26:25+03:00
Общество

МЧС вновь предупреждает о сильном ветре в Петербурге

Во вторник резкие порывы могут достигать 18 метров в секунду
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает о сильном ветре во вторник. Фото: vk.com/spb_todayМЧС предупреждает о сильном ветре во вторник. Фото: vk.com/spb_today
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«И вновь продолжается бой...» Петербург, еще не оправившийся от понедельничного удара стихии, опять ждет испытание капризами природы. Городское управление МЧС предупреждает о сильном ветре, который принесет в город во вторник.

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- 18 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного ветра до 18 м/с. Будьте внимательны и осторожны! - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Впрочем, по сравнению со штормовыми 28 метрами в секунду, которые Петербург испытал в первый рабочий день недели, это лишь «легкий бриз». Но если к ситуации подходить серьезно, то пренебрегать предупреждением от спасателей не стоит.

Даже при 18 м/с резкие порывы могут сломать ветви деревьев, повалить дорожные знаки и рекламные щиты. Поэтому их лучше обходить стороной, а машину припарковать в гараже или на открытом месте.

Напомним, что в понедельник шторм повалил в городе 20 деревьев, затопил ТЦ «Континент» на Байконурской улице, Воронцовский бульвар в Мурино и, из-за угрозы наводнения, заставил закрыть створки дамбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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