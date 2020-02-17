2020-02-17T19:11:06+03:00
Общество

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за работой «Метростроя» в Петербурге

В организации отмечают, что процедура банкротства пойдет только на пользу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В отношении "Метростроя" запустили процесс банкротства.В отношении "Метростроя" запустили процесс банкротства.Фото: Артем КИЛЬКИН
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ОАО «Метрострой» теперь будет работать под процедурой наблюдения. Такое решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 17 февраля по делу о претензии к компании от одного кредитора. Наблюдение обычно применяется к должнику в целях сохранения его имущества и анализа финансового состояния. Проще говоря, это начало процесса банкротства.

В самом «Метрострое» только рады таким новостям.

- Принятое судом решение позволит соблюсти права кредиторов и обеспечить возможность строительства метрополитена в Петербурге в штатном режиме. Исполнение судебных решений по имеющимся исполнительным производствам будет остановлено, что позволит компании продолжить выполнение обязательств по текущим госконтрактам по строительству метро, - комментируют в пресс-службе «Метростроя».

Напомним, что в конце января из-за долгов по зарплате тоннельщики остановили проходку коричневой линии метро Петербурга. Процедура наблюдения как раз нормализует острую проблему выплат работникам и субподрядным организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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