Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за работой «Метростроя» в Петербурге
ОАО «Метрострой» теперь будет работать под процедурой наблюдения. Такое решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 17 февраля по делу о претензии к компании от одного кредитора. Наблюдение обычно применяется к должнику в целях сохранения его имущества и анализа финансового состояния. Проще говоря, это начало процесса банкротства.
В самом «Метрострое» только рады таким новостям.
- Принятое судом решение позволит соблюсти права кредиторов и обеспечить возможность строительства метрополитена в Петербурге в штатном режиме. Исполнение судебных решений по имеющимся исполнительным производствам будет остановлено, что позволит компании продолжить выполнение обязательств по текущим госконтрактам по строительству метро, - комментируют в пресс-службе «Метростроя».
Напомним, что в конце января из-за долгов по зарплате тоннельщики остановили проходку коричневой линии метро Петербурга. Процедура наблюдения как раз нормализует острую проблему выплат работникам и субподрядным организациям.
ИСТОЧНИК KP.RU