Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за работой «Метростроя» в Петербурге

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:11:06+03:00

В организации отмечают, что процедура банкротства пойдет только на пользу

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ОАО «Метрострой» теперь будет работать под процедурой наблюдения. Такое решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 17 февраля по делу о претензии к компании от одного кредитора. Наблюдение обычно применяется к должнику в целях сохранения его имущества и анализа финансового состояния. Проще говоря, это начало процесса банкротства.

В самом «Метрострое» только рады таким новостям.

- Принятое судом решение позволит соблюсти права кредиторов и обеспечить возможность строительства метрополитена в Петербурге в штатном режиме. Исполнение судебных решений по имеющимся исполнительным производствам будет остановлено, что позволит компании продолжить выполнение обязательств по текущим госконтрактам по строительству метро, - комментируют в пресс-службе «Метростроя».

Напомним, что в конце января из-за долгов по зарплате тоннельщики остановили проходку коричневой линии метро Петербурга. Процедура наблюдения как раз нормализует острую проблему выплат работникам и субподрядным организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU