2020-02-17T19:36:29+03:00
Общество

Беглянке из Боткинской больницы, подозреваемой на коронавирус, грозит штраф

Алле Ильиной вменяют невыполнение законного предписания в установленный срок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На беглянку из Боткинской больницы, которую 17 февраля насильно вернули в изолятор по подозрению на коронавирус, еще раз подали в суд. На этот раз иск зарегистрировал мировой судья судебного участка N°154 Петроградского района Петербурга. Алле Ильиной за свой побег грозит штраф.

- Ей вменяется нарушение постановления руководителя Управления Роспотребнадзора по Петербургу о госпитализации – самовольное оставление больницы при наличии подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Чуть погодя, материалы дела вернули для устранения недостатков, которые выявил судья при подготовке к рассмотрению. За административное правонарушение Алле Ильиной в худшем случае грозит штраф в размере 500 рублей.

Напомним, петербурженка проведет в изоляторе минимум до 19 февраля. Ее забрали в больницу прямо после оглашения приговора. Адвокат женщины намерен обжаловать решение суда.

Беглянка Алла Ильина будет находиться в Боткинской больнице минимум до 19 февраля 2020 года.Артем КИЛЬКИН, Роман ЛЯЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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