2020-02-17T19:53:16+03:00
Общество

Именем Людмилы Вербицкой назвали кафедру общего языкознания СПбГУ

Предложение подержал ученый совет университета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В СПбГУ переименовали кафедру общего языкознания в честь покойной Людмилы Вербицкой.В СПбГУ переименовали кафедру общего языкознания в честь покойной Людмилы Вербицкой.Фото: Александр ГЛУЗ
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В СПбГУ кафедра общего языкознания теперь носит имя Людмилы Вербицкой. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте университета. С данной инициативой в комиссию по увековечению памяти великого ученого обратились несколько профессоров СПбГУ.

- Их предложение поддержал ученый совет на заседании от 23 декабря 2019 года. 13 февраля издали приказ № 911/1 «О переименовании кафедры общего языкознания СПбГУ в кафедру общего языкознания имени Л. А. Вербицкой СПбГУ», - пишет пресс-служба гуманитарного университета.

Напомним, знаменитый филолог и лингвист Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября 2019 года. Всю свою жизнь она связала с СПбГУ, где ее избирали ректором, а после президентом и деканом филфака. Недавно стало известно, что судьба ее знаменитого проекта «Давайте говорить как петербуржцы» туманнее некуда. Дело в том, что родные Людмилы Вербицкой не дали разрешения на дальнейшее использование ее образа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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